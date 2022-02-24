Россиянин арендовал «идеальный» дом в Таиланде и сбежал после первой ночи

Российский путешественник арендовал частный дом на острове Ко Ранг в Таиланде и, обнаружив обитающих в нем летучих мышей, сбежал после первой ночи. Впечатлениями он поделился в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, молодой человек рассказал, что за время пребывания в королевстве он устал от пляжных пейзажей и захотел сменить локацию, сняв дом в джунглях. «Хорошее место: от большого мира недалеко и при этом со всех сторон лес, в 100 метрах горная речка порогами журчит, а на территории тишина, соседей нет, только хозяйка», — описал он. По словам блогера, все, включая дом, казалось идеальным: высокие потолки, отсутствие стекол в окнах, что позволяло помещению хорошо проветриваться, а также красивый вид на джунгли.

При заселении хозяйка поинтересовалась у россиянина, не боится ли он летучих мышей, летающих снаружи. Молодой человек заверил ее, что «коль скоро ни есть их, ни целоваться с ними не планировал, то и пусть висят себе снаружи под потолком».

По воспоминаниям блогера, он отправился спать, но вскоре проснулся от странных звуков и непонятного шума — оказалось, что летучие мыши прилетели с охоты. «Вернувшись где-то к полуночи, они устроили пир, бросая косточки не то от кофейных вишен, не то от оливок, с высоты пятиметрового потолка на деревянный пол, — рассказал он. — Но благодаря свежему лесному воздуху я вновь быстро заснул».

При этом молодой человек отметил, что на этом его ночные приключения не закончились. «Пара этих шнырей пробралась через отверстия под крышей в дом и устроила в комнате семейную драму. Было около двух часов ночи, и от их криков я из кровати вылетел пулей, сначала не понимая, что вообще происходит», — пожаловался автор.

Россиянин попытался прогнать непрошенных гостей метлой, но из-за большой высоты потолков, не смог этого сделать. «Ну а мыши, навоевавшись друг с другом, устроились спать под потолком прямо над кроватью, — заключил он. — А утром, конечно, я собрал вещи и перебрался в место погигиеничнее и поспокойнее».

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