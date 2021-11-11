Мужчина сходил в туалет на отдыхе и вернулся домой без части гениталий

Мужчина сходил в туалет во время сафари-тура по Африке и вернулся домой без части гениталий из-за укуса ядовитой кобры. Об этом пишет Daily Mail.

47-летний турист из Нидерландов, чье имя не раскрывается, поехал отдыхать в сафари-тур по Южной Африке. Во время путешествия по одному из заповедников мужчина пошел в туалет и не заметил спрятавшуюся в чаше унитаза ядовитую змею — кобра укусила голландца в половой орган.

После случившегося турист почувствовал сильное жжение, его место укуса начало опухать и становиться фиолетовыми, что, как отмечается, являлось признаком развития некроза. Мужчине пришлось ждать три часа, пока вертолет чрезвычайной службы смог доставить его в ближайшую больницу. Медики оказали путешественнику экстренную помощь, тем не мене значительная часть тканей не подлежала восстановлению и ее удалили.

Через девять дней турист вернулся на родину, где голландские врачи провели еще одну операцию — удалили большую часть омертвевших тканей гениталий и использовали в качестве кожного трансплантата паховую область. Сообщалось, что спустя год у мужчины полностью восстановились функции и чувствительность органа.

Ранее в августе ядовитый паук напал на туриста-подростка во время отпуска на популярном курорте в Испании. Путешественник обратился за медицинской помощью в учреждение только на следующий день — в итоге укус обернулся для молодого человека ампутацией пальцев.