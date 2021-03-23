Туристка случайно взяла в руки одно из самых ядовитых животных в мире для видео

Туристка случайно взяла в руки одно из самых ядовитых животных в мире — синекольчатого осьминога — для видео. Она опубликовала запись на своей странице в TikTok.

Девушка с ником @Kaylinmarie21 рассказала, что посадила на руку маленького осьминога во время путешествия на Бали.

Пользовательница узнала о том, что осьминог такой расцветки является ядовитым, спустя некоторое время после съемок видео. Она прочла в интернете, что синекольчатые осьминоги обладают достаточным количеством яда, чтобы убить человека за несколько минут.

Укусы этих осьминогов почти безболезненные, поэтому многие не замечают их, пока не наступает удушье, паралич и остановка сердца. Противоядие от яда синекольчатого осьминога до сих пор не найдено.

Спустя несколько часов девушка расплакалась, когда позвонила своему отцу и рассказала историю. Ее видео с названием «Еду на Бали и по незнанию держу в руках одного из самых опасных животных» собрало более 725 тысяч лайков.

4 февраля сообщалось, что популярные среди туристов пляжи индонезийского острова Бали опустели из-за пандемии коронавируса и превратились в мусорные свалки. Ежедневно из прибрежных зон знаменитых курортов Кута и Джимбаран вывозят от 30 до 60 тонн отходов — пустых бутылок, полиэтиленовых пакетов, пластиковых стаканчиков, выброшенной обуви и одежды.