На Бали объявили условие открытия острова для туристов летом 2021 года

Власти Индонезии объявили, что будут готовы открыть остров Бали для посещения туристами летом 2021 года при условии выполнения планов в рамках программы вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил президент страны Джоко Видодо, пишет портал Ассоциации туроператоров России.

По словам главы государства, предполагается, что к июлю текущего года иммунизирована будет половина местного населения. В частности, власти намерены привить 1,2 миллиона работников туристического сектора острова, чтобы повысить доверие со стороны путешественников.

Таким образом, Видодо надеется на открытие страны для туристов и возвращение отрасли «в нормальное русло» в июне или июле, когда на Бали сложится коллективный иммунитет к COVID-19 благодаря вакцинации.

При этом местный Минздрав выступает против таких намерений — в ведомстве считают, что остров для иностранцев следует открывать поэтапно с использованием пробных «зеленых зон» в срок до апреля 2022 года.

4 февраля сообщалось, что популярные среди туристов пляжи индонезийского острова Бали опустели из-за пандемии коронавируса и превратились в мусорные свалки. Ежедневно из прибрежных зон знаменитых курортов Кута и Джимбаран вывозят от 30 до 60 тонн отходов — пустых бутылок, полиэтиленовых пакетов, пластиковых стаканчиков, выброшенной обуви и одежды.

Власти Индонезии ужесточили правила въезда и ввели обязательный пятидневный карантин для всех прибывающих в страну в конце декабря прошлого года. Запрет стал ответом на новый тип COVID-19, который первоначально появился в Великобритании, а позднее распространился в различных странах мира.