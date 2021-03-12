Показано убранство самой востребованной среди туристов роскошной виллы на Бали

Экзотическая вилла Sanglung, расположенная на острове Бали, оказалась самой востребованной среди туристов на курорте. Фото роскошного убранства объекта размещения показали журналисты Daily Mail.

Как стало известно изданию, сейчас Sanglung является самым популярным среди других апартаментов на сайте бронирования жилья Airbnb. Стоимость одной ночи составляет 230 долларов (около 17 тысяч рублей).

Вилла расположена на склоне холма в северной части острова, откуда открываются панорамные виды на мангровые леса и океан.

В роскошном доме могут разместиться на ночь восемь человек — для этого есть две большие спальни и шезлонги. Гостиная и обеденная зона расположены на открытом воздухе, а также отдельно стоящие ванны и душ.

На сайте Airbnb вилла имеет рейтинг 4,93 из 5. Пользователи сети также оставили много восхищенных отзывов о своем отдыхе в этом месте. «Очень рекомендую, мы не можем дождаться, когда вернемся снова», «Идеальное место, чтобы расслабиться», «Виды просто фантастические, сама вилла невероятная и очень хорошо спланирована», — писали они.

4 марта сообщилось о новых условиях для приема иностранных туристов на Бали. Правительство острова предложило создать специальные «зеленые зоны» с минимальным порогом заболеваемости COVID-19 и усиленными мерами по охране здоровья. Также, всех туристов обяжут сдавать ПЦР-тест по прибытии в аэропорт и другие дополнительные анализы.