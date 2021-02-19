Молодожены отдохнули в сауне люкса роскошного отеля и были увидены прохожими

Роскошный отель в Южной Корее принес извинения молодоженам, за неисправность с окнами в их люксе, которые позволили случайным прохожим увидеть отдыхающих в сауне. Об этом пишет CNN.

15 февраля корейский блогер, чье имя не называется, написал отзыв о своем пребывании в пятизвездочном отеле The Grand Josun, расположенном на популярном острове Чеджу. Мужчина рассказал, что здесь они с женой проводили свой медовый месяц. «Он [отпуск] оказался худшим воспоминанием в моей жизни», — заявил кореец.

Мужчина объяснил, что в последний день отдыха он пошел прогуляться, и заметил, что окна в сауне прозрачные, и он видит все, что происходит внутри. «Ванные комнаты можно было увидеть снаружи, со входа в отель, с пешеходной дорожки, с автостоянки и даже с балконов соседних гостиничных номеров», — рассказал турист.

«Когда мы узнали о этом с женой, мы были шокированы. Мне плохо от мысли о том, что мы пользовались душевой и сауной на глазах у многих людей», — поделился блогер. Пара сообщила об этом работникам отеля и местной полиции.

В настоящее время правоохранительные органы просматривают записи с камер видеонаблюдения, чтобы определить, не делал ли кто-то из прохожих незаконные фотографии или видео. Отель на своем сайте опубликовал извинения перед всеми гостями и заверил, что немедленные меры по устранению недостатков уже приняты.

В отеле также пояснили, что специальное покрытие на окнах не позволяет видеть людей в сауне днем, однако так как ночью оно не работает, в темное время суток опускаются жалюзи.

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