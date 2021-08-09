Нападение паука на туриста в отпуске обернулось ампутацией пальцев

Ядовитый паук напал на туриста-подростка во время отпуска на популярном курорте в Испании — укус обернулся для путешественника ампутацией пальцев. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел на Ибице, на пляже курорта Сан-Антонио. 19-летний британец сидел на ступеньках недалеко от моря, когда его ужалил ядовитый коричневый паук-отшельник.

На следующее утро турист проснулся из-за неприятных ощущений в теле — его правая рука опухла и начала зудеть. «Я запаниковал, потому что мои руки темнели на глазах и становились фиолетовыми», — рассказал он.

Пострадавший обратился в больницу, где его поместили под капельницу. После двухнедельного обследования в местной клинике врачи заключили, что юноше необходимо ампутировать как минимум два пальца — операция состоится после возвращения в Великобританию.

По словам медиков, раньше они никогда не видели ничего подобного. Отмечается, что укусы пауков-отшельников смертельны для человека, а также могут привести к некрозу или гангрене.

Ранее в июне огромный паук упал с крыши кабины самолета на колени пилота во время посадки лайнера. Насекомое длиной около 15 сантиметров было неопасным для человека, однако заставило капитана воздушного судна запаниковать. Тем не менее посадка самолета прошла в штатном режиме.