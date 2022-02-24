Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Стилисты назвали пять главных модных трендов на весну 2022 года

Who What Wear включили в список весенних трендов трикотажные свитера в полоску и тренчи

Фото: Edward Berthelot / Getty Images

Редакторы портала Who What Wear назвали пять главных модных тенденций, которые обретут широкую популярность весной 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Журналисты составили список одежды, аксессуаров и обуви, которые станут актуальными в грядущем сезоне. Так, в перечень включили трикотажные свитера в черную, синюю или красную полоску во французском стиле. Рекомендуется обратить внимание на оверсайз-модели.

В качестве обуви специалисты советуют выбирать черные или коричневые лоферы, мокасины и сандалии на плоской подошве из искусственной или натуральной кожи. В тренде также будут тренчи базовых оттенков: бежевого, черного и синего.

Помимо этого, весной 2022 года актуальными будут однотонные брюки свободного кроя. Дополнить образ, по словам стилистов, можно с помощью сумок среднего размера, платков с нейтральным принтом, солнцезащитных очков продолговатой формы, черным ремнем и крабиком для волос.

Ранее в феврале специалисты портала Who What Wear назвали самые актуальные тренды в стиле 2000-х. Среди них стилисты выделили комбинезоны, юбки и топы с завязками и шнуровкой, вечерние наряды с перьями, а также мешковатые брюки и пиджаки свободного кроя.

«Лента добра» в Telegram приносит счастье и возвращает веру в человечество. Подписывайся!
Айсель Эюбова
Обсудить
Последние новости
ФСБ заявила об обстреле пункта пропуска в Курской области со стороны Украины
Эмир Кустурица пообещал поставить в России «Время цыган»
Миронов высказался о целях военной операции России
В ЕС назвали ситуацию на Украине самым мрачным часом со времен Второй мировой
В Совфеде заявили о неизбежности переговоров между Россией и Украиной
Названы районы Москвы с самыми дешевыми съемными «однушками»
России пообещали жесточайшие санкции из-за военной операции на Украине
МИД Китая отказался считать операцию России на Украине «вторжением»
Лукашенко высказался об оставленных в Белоруссии российских военных
Политолог назвал поражение ВСУ в Донбассе решенным вопросом
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.