Стилисты назвали пять главных модных трендов на весну 2022 года

Редакторы портала Who What Wear назвали пять главных модных тенденций, которые обретут широкую популярность весной 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Журналисты составили список одежды, аксессуаров и обуви, которые станут актуальными в грядущем сезоне. Так, в перечень включили трикотажные свитера в черную, синюю или красную полоску во французском стиле. Рекомендуется обратить внимание на оверсайз-модели.

В качестве обуви специалисты советуют выбирать черные или коричневые лоферы, мокасины и сандалии на плоской подошве из искусственной или натуральной кожи. В тренде также будут тренчи базовых оттенков: бежевого, черного и синего.

Помимо этого, весной 2022 года актуальными будут однотонные брюки свободного кроя. Дополнить образ, по словам стилистов, можно с помощью сумок среднего размера, платков с нейтральным принтом, солнцезащитных очков продолговатой формы, черным ремнем и крабиком для волос.

Ранее в феврале специалисты портала Who What Wear назвали самые актуальные тренды в стиле 2000-х. Среди них стилисты выделили комбинезоны, юбки и топы с завязками и шнуровкой, вечерние наряды с перьями, а также мешковатые брюки и пиджаки свободного кроя.