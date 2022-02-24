Молдавия заявила о готовности принять беженцев с Украины

Молдавия готова принять и разместить несколько десятков тысяч беженцев с Украины. Об этом во время брифинга заявила президент республики Майя Санду, сообщает РИА Новости.

Санду отметила, что на границе с Украиной наблюдается повышенный поток людей, и добавила, что все молдавские погранпункты в настоящий момент работают в расширенном режиме с дополнительным персоналом.

Глава государства заявила, что местные власти уже готовят центры размещения, и выразила готовность принять на территории страны несколько десятков тысяч украинских беженцев.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса и призвал Вооруженные силы Украины (ВСУ) сложить оружие и «идти домой». Позднее Верховная Рада проголосовала за утверждение указа украинского президента Владимира Зеленского о введении военного положения на всей территории республики.