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Молдавия заявила о готовности принять беженцев с Украины

Президент Санду заявила о готовности Молдавии принять десятки тысяч беженцев с Украины

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Молдавия готова принять и разместить несколько десятков тысяч беженцев с Украины. Об этом во время брифинга заявила президент республики Майя Санду, сообщает РИА Новости.

Санду отметила, что на границе с Украиной наблюдается повышенный поток людей, и добавила, что все молдавские погранпункты в настоящий момент работают в расширенном режиме с дополнительным персоналом.

Глава государства заявила, что местные власти уже готовят центры размещения, и выразила готовность принять на территории страны несколько десятков тысяч украинских беженцев.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса и призвал Вооруженные силы Украины (ВСУ) сложить оружие и «идти домой». Позднее Верховная Рада проголосовала за утверждение указа украинского президента Владимира Зеленского о введении военного положения на всей территории республики.

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Георгий Нестеров
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