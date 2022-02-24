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В Минобороны рассказали о восстановлении подачи воды в Крым с территории Украины

В Минобороны заявили, что восстановили подачу воды в Крым с Северо-Крымского канала

Фото: Shutterstock

Подача воды на полуостров Крым с территории Украины восстановлена. Об этом «Ленте.ру» заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Совместным использованием рейдовых отрядов и воздушного десанта на крымском направлении обеспечен выход российских войск к городу Херсон», — заявил Конашенков.

По его словам, это позволило разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров с территории Украины.

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Ранее глава Крыма Сергей Аксенов объявил на полуострове угрозу чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера. По его словам, это необходимо вследствие обострения обстановки на приграничных с Украиной территориях.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. Глава государства призвал ВСУ сложить оружие и «идти домой».

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Никита Абрамов
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