В Минобороны рассказали о восстановлении подачи воды в Крым с территории Украины

Подача воды на полуостров Крым с территории Украины восстановлена. Об этом «Ленте.ру» заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Совместным использованием рейдовых отрядов и воздушного десанта на крымском направлении обеспечен выход российских войск к городу Херсон», — заявил Конашенков.

По его словам, это позволило разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров с территории Украины.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов объявил на полуострове угрозу чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера. По его словам, это необходимо вследствие обострения обстановки на приграничных с Украиной территориях.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. Глава государства призвал ВСУ сложить оружие и «идти домой».