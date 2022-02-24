Экс-прокурора российского региона потребовали выселить из квартиры

В Новосибирской области прокуратура обратилась в суд с требованием выселить из служебной квартиры бывшего прокурора региона Владимира Фалилеева и его жену. Об этом сообщает ТАСС.

В иске отмечается, что арестованный за взятки Фалилеев и его супруга отказались добровольно покинуть жилье, хотя экс-прокурор утратил право пользование им после увольнения из органов.

16 февраля Владимира Фалилеева и его бывшего заместителя Андрея Турбина задержали по подозрению во взяточничестве. По версии следствия, они получали незаконное вознаграждение от членов криминальных кругов и владельцев крупного торгового центра «Восток» за покровительство и избежание проверок.

Суд отправил Фалилеева в СИЗО до апреля 2022 года.