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Экс-прокурора российского региона потребовали выселить из квартиры

В Новосибирске арестованного за взятки экс-прокурора потребовали выселить из квартиры
Владимир Фалилеев

Владимир Фалилеев. Фото: ГУФСИН РФ по Новосибирской области

В Новосибирской области прокуратура обратилась в суд с требованием выселить из служебной квартиры бывшего прокурора региона Владимира Фалилеева и его жену. Об этом сообщает ТАСС.

В иске отмечается, что арестованный за взятки Фалилеев и его супруга отказались добровольно покинуть жилье, хотя экс-прокурор утратил право пользование им после увольнения из органов.

16 февраля Владимира Фалилеева и его бывшего заместителя Андрея Турбина задержали по подозрению во взяточничестве. По версии следствия, они получали незаконное вознаграждение от членов криминальных кругов и владельцев крупного торгового центра «Восток» за покровительство и избежание проверок.

Суд отправил Фалилеева в СИЗО до апреля 2022 года.

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Мария Рубникович
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