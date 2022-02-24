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Эмир Кустурица пообещал поставить в России «Время цыган»

Сербский режиссер Эмир Кустурица рассказал о планах поставить в России «Время цыган»

Фото: @emir_kusturica_and_tnso

Сербский кинематографист и музыкант Эмир Кустурица во время концерта своей группы No Smoking Orchestra в Сочи рассказал о творческих планах. Об этом пишет KP.RU.

Кустурица пообещал поставить в России спектакль по своему фильму 1988 года «Время цыган». Было ли это шуткой или реальными планами постановщика, не уточняется.

О том, что Эмир Кустурица принял предложение министра обороны России Сергея Шойгу стать главным режиссером Центрального театра российской армии сообщалось в понедельник, 21 февраля. В настоящее время неизвестно, когда именно Кустурица планирует приступить к работе в данной должности.

Писатель Захар Прилепин назвал решение Шойгу фантасмагоричным. Однако он посчитал это остроумным, а также призвал исправлять ситуацию, в которой «умные патриоты истреблены как класс», и заявил, что возглавить театр может лишь серб.

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Сергей Равин
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