Диетолог предупредила о возможном «замедлении» мозга из-за кофе

Член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России, врач-диетолог Наталья Круглова в интервью радио Sputnik предупредила россиян о возможном замедлении работы мозга из-за кофе.

По словам специалиста, кофе считают средством для стимуляции работы центральной нервной системы. Однако кофеин может и ускорить, и затормозить ее функционирование. «Особенно это заметно, когда человек сталкивается с дефицитом сна. Если стимулировать себя большим количеством кофеина, то в конечном итоге это может привести к повышению тревожности, снижению работоспособности и когнитивных способностей», — заявила она.

Круглова отметила, что мозг может «замедлиться», если выпить больше трех чашек за день. Норма кофеина — 400 миллиграммов в сутки, отметила врач. «После употребления такого количества кофеина начнется снижение работоспособности. Однако этот процесс — очень индивидуальный, эффект проявляется у всех через разное время после злоупотребления», — добавила она. Никаких мер для того, чтобы «замедление» остановилось, принимать не стоит, рекомендовала диетолог.

Ранее ученые из Британии рассказали, какое количество кофе ежедневно необходимо для продления жизни. Специалисты 11 лет изучали привычки британцев. В ходе исследования выяснилось, что три чашки молотого кофе каждый день снижают риск преждевременной смерти на 12 процентов, смерти от сердечных заболеваний — на 17 процентов, а от инсульта — на 21 процент.