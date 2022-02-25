Лавров обвинил Зеленского в упущенных переговорах по безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский сам упустил возможности провести переговоры по безопасности и о нейтральном статусе Киева, а теперь обвиняет Москву в нежелании вести переговоры. С такой критикой выступил глава МИД России Сергей Лавров во время переговоров с главой МИД ЛНР Владиславом Дейнего. Трансляцию публикует RT.

«Сначала когда он категорически отказался выполнять Минские договоренности и все время взывал к своим западным покровителям с призывом собирать "нормандские форматы" по поводу и без повода, не гарантируя, что эти встречи будут сопровождаться какими-то реальными результатами», — заявил дипломат.

По мнению Лаврова, теперь Зеленский пытается «валить с больной головы на здоровую» и переложить ответственность за срыв переговоров на Россию.

Согласно заявлению советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, Киев провести переговоры с Москвой о нейтральном статусе, однако со своей стороны требует гарантий безопасности.