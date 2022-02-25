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Захарова понадеялась на избавление украинского народа от «гнета националистов»

Захарова понадеялась, что украинцы избавятся от «гнета националистического правительства»
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: МИД РФ / AP

Власти России искренне надеются, что украинский народ освободится от «гнета националистического правительства». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

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По ее словам, нынешнее правительство Украины «эксплуатирует страну в интересах зарубежных игроков». Власти России надеются, что украинцы начнут жить «полноценной суверенной жизнью» без разделения по национальному и языковому признакам.

24 февраля Путин распорядился начать военную операцию в Донбассе, цель которой — демилитаризация Украины. Глава МИД России Сергей Лавров говорил, что у Москвы нет цели захватить Украину. Кроме того, она готова и начать переговоры, но только после того, как украинские военные сложат оружие. Лавров также заверил, что российская сторона не собирается каким-либо образом угнетать украинских военнослужащих.

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Виктория Кондратьева
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