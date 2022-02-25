Захарова понадеялась на избавление украинского народа от «гнета националистов»

Власти России искренне надеются, что украинский народ освободится от «гнета националистического правительства». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

По ее словам, нынешнее правительство Украины «эксплуатирует страну в интересах зарубежных игроков». Власти России надеются, что украинцы начнут жить «полноценной суверенной жизнью» без разделения по национальному и языковому признакам.

24 февраля Путин распорядился начать военную операцию в Донбассе, цель которой — демилитаризация Украины. Глава МИД России Сергей Лавров говорил, что у Москвы нет цели захватить Украину. Кроме того, она готова и начать переговоры, но только после того, как украинские военные сложат оружие. Лавров также заверил, что российская сторона не собирается каким-либо образом угнетать украинских военнослужащих.