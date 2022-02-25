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Франция предложит Украине 300 миллионов евро и военную технику

Президент Макрон заявил, что Франция предложит Украине помощь €300 млн и военную технику
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Ludovic Marin / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна предложит Украине финансовую помощь в размере 300 миллионов евро и военную технику. Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщает Reuters.

Также Франция намерена ускорить размещение своих военных в Румынии, подчеркнул Макрон.

Ранее председатель Европейского парламента (ЕП) Роберта Метсола призвала Евросоюз (ЕС) ввести «самые строгие» санкции против России. Метсола отметила, что новые санкции должны быть «срочными и строгими, никто не должен укрыться от них».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом он сообщил во время обращения к согражданам. Путин также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.

Марина Совина
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