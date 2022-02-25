Захарова диагностировала коллективную амнезию у западных политиков

Западные политики, отрицающие заключение договоренностей по вопросу нерасширения НАТО с Россией, можно диагностировать коллективную амнезию. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

«Нам недостаточно разговоров о безопасности, нам нужны долгосрочные юридические гарантии США и их союзников по НАТО, учитывая, что мы сейчас, даже за последние месяцы, видели и слышали», — напомнила она.

Российские власти на протяжении последних месяцев не раз требовали, чтобы НАТО подписали обязательства по нерасширению на восток, тем самым гарантировав России безопасность. Однако Североатлантический альянс «насмерть стоит» против отмены принципа открытости своих дверей для других стран, говорил глава МИД России Сергей Лавров.