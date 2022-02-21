Лавров прокомментировал принцип открытых дверей НАТО

Североатлантический альянс насмерть стоит против отмены принципа открытости своих дверей для других стран. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совета безопасности страны, передает РИА Новости.

«Такой политики (принципа открытых дверей) не существует, а есть возможность, предусмотренная в Вашингтонском договоре при согласии всех членов НАТО предложить той или иной стране присоединиться к альянсу при двух условиях: если она соответствует критериям членства и (...) если она добавит безопасности Североатлантическому альянсу», — заявил министр.

Также во время заседания глава МИД РФ отметил, что в переговорах с США по гарантиям безопасности есть подвижки, пусть и незначительные. По его мнению, это следует из ответа США на российские предложения по гарантиям безопасности. Глава МИД подчеркнул, что Москва будет добиваться от Запада ответа на вопрос о нерасширении НАТО на восток.