Посла России в Хельсинки вызвали в МИД Финляндии из-за спецоперации в Донбассе

Посла России в Хельсинки Павла Кузнецова вызвали в МИД Финляндии, чтобы выразить протест официальных властей страны в связи с началом спецоперации России в Донбассе. Об этом говорится в заявлении ведомства в Twitter.

Министерство Финляндии обсудило ситуацию с российским дипломатом и заявило, что Москва «нарушила международные законы» и «несет полную ответственность за атаки на Украину».

24 февраля Европейский союз также вызвал постоянного представителя России при ЕС Владимира Чижова в связи с ситуацией на Украине. «В контексте реакции ЕС на российское вторжение на Украину верховный представитель Жозеп Боррель поручил генеральному секретарю Европейской службы внешних действий Стефано Саннино вызвать посла Российской Федерации в Евросоюзе Владимира Чижова сегодня в Брюссель», — сказано в заявлении.