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Евросоюз вызвал российского посла в связи с ситуацией на Украине

Внешнеполитическая служба ЕС вызвала посла России в связи с военной операцией в Донбассе
Владимир Чижов

Владимир Чижов. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Европейский союз вызвал постоянного представителя России при ЕС Владимира Чижова в связи с ситуацией на Украине. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС. Публикация доступна на сайте службы.

«В контексте реакции ЕС на российское вторжение на Украину верховный представитель Жозеп Боррель поручил генеральному секретарю Европейской службы внешних действий Стефано Саннино вызвать посла Российской Федерации в Евросоюзе Владимира Чижова сегодня в Брюссель», — сказано в заявлении.

Российского посла проинформировали, что «решительный ответ Евросоюза» на военную операцию в Донбассе будет определен на внеочередном заседании Евросовета. По словам Саннино, он будет включать «новый, жесткий пакет ограничительных мер, как отраслевых, так и индивидуальных, полностью скоординированных с трансатлантическими партнерами ЕС и единомышленниками».

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Анжелика Бережная
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