«Аэрофлот» предложил альтернативные маршруты пассажирам отмененных рейсов

Авиакомпания «Аэрофлот» предложила пассажирам отмененных рейсов из ряда южных городов России альтернативные маршруты перевозки. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

Россиянам, чьи рейсы в Москву из аэропортов Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Ставрополя, Белгорода, Воронежа, Симферополя и Геленджика были отменены, предлагается самостоятельно добраться наземным транспортом до авиагаваней Минеральных Вод, Волгограда или Сочи и переоформить билеты для перелета в столицу без доплаты и дополнительных сборов.

«Пассажирам, имеющим авиабилеты на отмененные рейсы с вылетом в аэропорты городов Юга России, предлагается аналогичный способ осуществления перевозки через Москву и Санкт-Петербург», — рассказали в «Аэрофлоте».

Кроме того, перевозчик предложил пассажирам из Симферополя, Анапы, Краснодара и Ростова-на-Дону воспользоваться железнодорожным сообщением: переоформить билет можно самостоятельно — в кассах ОАО «РЖД».

В случаях если совершение поездки не входит в срочные планы туристов, авиакомпания посоветовала оформить вынужденный возврат средств в полном объеме или перебронировать билеты на более поздние даты.

«Оформить вынужденный возврат денежных средств можно по месту приобретения авиабилета. По возврату билетов, оформленных на сайте или в контакт-центре, просим обращаться по круглосуточным телефонам: +7 495 223 5555, 8-800-444-5555 (звонок по России бесплатный), *555 (для мобильных телефонов), по бесплатным телефонам контакт-центра по всему миру, через форму обратной связи на сайте авиакомпании или в офисы собственных продаж», — уточнили в «Аэрофлоте».

Ранее в феврале российским туристам, которые задержались на курортах и местах отдыха из-за отмены или задержки вылета рейсов в связи с военной операции Вооруженных сил России по защите Донбасса, напомнили план действий в критической ситуации. Путешественников призвали изучить все предложения туроператоров по имеющимся вариантам перелетов или размещению в отелях.