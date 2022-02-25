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Россиянина задержали при попытке незаконно добраться с Чукотки до Аляски

Жителя Пензы задержали в Беринговом проливе при попытке доехать до Аляски на снегоходе

Фото: Wikipedia

Пограничники задержали 18-летнего жителя Пензы при попытке незаконно пересечь российскую границу на снегоходе и через Берингов пролив попасть на Аляску. Об этом в пятницу, 25 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ФСБ России.

По данным ведомства, молодой человек планировал побег в США в течение двух лет. В начале января 2022 года он приехал на Чукотку в поселок Провидения, а через два месяца в сопровождении нескольких человек, информация о которых не разглашается в интересах следствия, направился в сторону острова Святого Лаврентия. В тот момент, когда до берега оставался один километр, его остановили сотрудники погранслужбы.

В отношении него было возбуждено дело по статьям 30 («Подготовка к преступлению») и 322 («Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации») УК РФ. Ему была избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Елизавета Новикова
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