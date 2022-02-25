Сирия сочла события вокруг Украины восстановлением баланса после распада СССР

События вокруг Украины являются восстановлением баланса в мире, утраченным после распада СССР. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, передает ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что Россия вправе противостоять расширению НАТО. По его словам, Североатлантический альянс стал глобальной угрозой для международной безопасности.