Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Сирия сочла события вокруг Украины восстановлением баланса после распада СССР

Башар Асад назвал операцию России в Донбассе восстановлением баланса после распада СССР

Фото: SANA / Reuters

События вокруг Украины являются восстановлением баланса в мире, утраченным после распада СССР. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, передает ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что Россия вправе противостоять расширению НАТО. По его словам, Североатлантический альянс стал глобальной угрозой для международной безопасности.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Лавров назвал условие для начала переговоров с Украиной
Сирия сочла события вокруг Украины восстановлением баланса после распада СССР
В Совфеде оценили санкции Запада против России
Тайвань подтвердил остановку экспорта чипов в Россию
В ФРГ объяснили причину отказа от санкций против энергетического сектора России
Эрдоган оценил отношения НАТО и ЕС с Украиной
На акции в поддержку Украины избили российского дипломата
Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию вокруг Украины
Собянин ослабил в Москве часть ковидных ограничений
Российская авиакомпания прекратила продажу билетов на все рейсы в Англию
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.