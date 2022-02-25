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Альпинист переждал лавину на отвесной скале и попал на видео

Переживший лавину на скале на высоте 120 метров скалолаз попал на видео

Скалолаз Лиленд Ниски рассказал, как он сумел пережить обрушение лавины на высоте 120 метров над землей во время восхождения на пик Риббон в муниципалитете Орей в американском штате Колорадо. Произошедшее попало на видео, которое он опубликовал в Instagram.

Ниски совершал одиночное восхождение по льду на пик Риббон. У альпиниста не было верхней страховки, и он знал, что этот маршрут известен частыми лавинами. Он отправился на восхождение, ориентируясь на прогноз, который предвещал низкую лавиноопасность. То, что последовало за этим, стало, по его словам, самым пугающим опытом в его жизни.

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На записи, которую Ниски опубликовал в Instagram, видно, как он пользуется ледорубом, чтобы зацепиться за край отвесной скалы. Когда лавина обрушивается на него, ему приходится воспользоваться вторым ледорубом, чтобы закрепиться на скале и переждать опасность. В это время снег продолжает сыпаться на альпиниста. Все это происходит на высоте 120 метров над землей. «На записи этого не видно, но я был под ледяным выступом, поэтому не видел приближения лавины. Я менял руки, когда она обрушилась на меня. Это было страшно», — сказал мужчина.

Он уточнил, что сход лавины длился около двух минут. «Я знал, что, если буду бояться, то, возможно, погибну, поэтому я сконцентрировался на том, чтобы контролировать дыхание и покрепче прижаться к стене, чтобы снег не скапливался на моем теле. Я опустил голову вниз, чтобы создать небольшой воздушный пузырь. Я думаю, что единственная причина, по которой я выжил — то, что мне удалось сфокусироваться на контроле моей реакции на страх вместо того, чтобы позволить страху овладеть мной», — признался скалолаз.

«Это невероятная запись и выдающаяся демонстрация мастерства и силы!» — написал один из пользователей Instagram в комментариях. «Очень страшно», — отметил другой.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Юта выжил после того, как его погребла под собой лавина. Друзья американца при помощи шестов нашли его под метровым слоем снега.

Алиса Дмитриева
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