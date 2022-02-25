Альпинист переждал лавину на отвесной скале и попал на видео

Скалолаз Лиленд Ниски рассказал, как он сумел пережить обрушение лавины на высоте 120 метров над землей во время восхождения на пик Риббон в муниципалитете Орей в американском штате Колорадо. Произошедшее попало на видео, которое он опубликовал в Instagram.

Ниски совершал одиночное восхождение по льду на пик Риббон. У альпиниста не было верхней страховки, и он знал, что этот маршрут известен частыми лавинами. Он отправился на восхождение, ориентируясь на прогноз, который предвещал низкую лавиноопасность. То, что последовало за этим, стало, по его словам, самым пугающим опытом в его жизни.

На записи, которую Ниски опубликовал в Instagram, видно, как он пользуется ледорубом, чтобы зацепиться за край отвесной скалы. Когда лавина обрушивается на него, ему приходится воспользоваться вторым ледорубом, чтобы закрепиться на скале и переждать опасность. В это время снег продолжает сыпаться на альпиниста. Все это происходит на высоте 120 метров над землей. «На записи этого не видно, но я был под ледяным выступом, поэтому не видел приближения лавины. Я менял руки, когда она обрушилась на меня. Это было страшно», — сказал мужчина.

Он уточнил, что сход лавины длился около двух минут. «Я знал, что, если буду бояться, то, возможно, погибну, поэтому я сконцентрировался на том, чтобы контролировать дыхание и покрепче прижаться к стене, чтобы снег не скапливался на моем теле. Я опустил голову вниз, чтобы создать небольшой воздушный пузырь. Я думаю, что единственная причина, по которой я выжил — то, что мне удалось сфокусироваться на контроле моей реакции на страх вместо того, чтобы позволить страху овладеть мной», — признался скалолаз.

«Это невероятная запись и выдающаяся демонстрация мастерства и силы!» — написал один из пользователей Instagram в комментариях. «Очень страшно», — отметил другой.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Юта выжил после того, как его погребла под собой лавина. Друзья американца при помощи шестов нашли его под метровым слоем снега.