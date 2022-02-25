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Глава Всемирного банка заявил о готовности оказать помощь Украине

Глава Всемирного банка Мэлпасс заявил о готовности оказать финансовую поддержку Украине
Дэвид Мэлпасс

Дэвид Мэлпасс . Фото: Yves Herman / Reuters

Глава Всемирного банка Дэвид Мэлпасс заявил, что организация готова оказать немедленную финансовую поддержку Украине в условиях проходящей в Донбассе военной операции. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, банк прорабатывает варианты такой помощи. Он добавил, что организация намерена «задействовать все инструменты финансирования и технической поддержки для оперативного реагирования» на текущую ситуацию.

Мэлпасс добавил, что нынешние «разрушительные события» в стране будут иметь «далеко идущие экономические и социальные последствия». «Мы тесно координируем наши действия с МВФ для их оценки», — сказал он.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна нуждается в дополнительном вооружении и гуманитарной помощи. По его словам, членов организации проинформировали о «жестоком вторжении России» на Украину.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он отметил, что причиной для этого стали просьбы о помощи со стороны глав Луганской и Донецкой народных республик.

Марина Совина
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