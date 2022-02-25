Курс биткоина резко вырос

Курс биткоина 25 февраля резко вырос, прибавив более девяти процентов после снижения предыдущего дня, свидетельствуют данные Coingecko. К моменту написания новости стоимость достигает 39 468 долларов. Растут в цене и другие криптовалюты, в частности, Ethereum, — более десяти процентов, около 2738 долларов.

Вице-президент по корпоративному и международному развитию криптобирижи Luno Виджай Айяр в разговоре с CNBC связал рост цен на криптовалюту с ситуацией, которую принято называть шорт-сквиз. Под понятием «шорт» подразумевается продажа активов, которые трейдер берет в долг у брокеров. Трейдер открывает короткую позицию, надеясь заработать на падении стоимости актива, в таком случае и говорят, что он «шортит» или «играет на понижение».

Если же расчет на снижение оказывается ошибочным, возникает шорт-сквиз: речь идет о том, что трейдеры закрывают короткие позиции и приобретают более дорогие контракты, чтобы ограничить убытки. По словам Айяра, участники рынка в основном шортили биткоин на фоне ситуации вокруг Украины, чтобы защититься от рисков, а теперь короткие позиции закрываются, что и является основным драйвером роста биткоинов и других криптовалют.

24 февраля стоимость биткоина упала, достигнув месячного минимума.