Женщина вколола ботокс и осталась с парализованным лицом

Блогерша вколола ботокс и показала неудачный результат процедуры. Соответствующий ролик появился в TikTok.

На размещенных в сети кадрах Джессика (Jessica) объяснила, что решила избавиться от морщин и отправилась в косметологическую клинику. При введении препарата врач случайно задел нерв, и лицо пациентки парализовало. Женщина показала, что после процедуры у нее начался птоз (опущение верхнего века от едва видимого до полного закрытия глазной щели — прим. "Ленты.ру"), и ее левое веко опустилось, закрыв больше половины глаза.

«Когда существует лишь один процент вероятности того, чтобы остаться с птозом после ботокса», — подписала она ролик, который стал вирусным и набрал 1,2 миллиона просмотров и 23,2 тысячи лайков.

Пользователей сети встревожило видео женщины. «Ну почему это видео попалось мне до того, как я вколола ботокс?», «Какой ужас! Надеюсь, это скоро пройдет», «Не переживайте, со мной было то же самое. Скоро это пройдет», «Я бы не хотела, чтобы со мной такое произошло», «Выглядит пугающе», — писали юзеры.

Ранее в феврале женщина осталась с кривыми губами и дефектом речи после ботокса. Никита Кимберли (Nikita Kimberly) рассказала, что изначально собиралась вводить в губы ботокс, чтобы отрегулировать мышцу на подбородке, которая немного деформировала ее улыбку. По ее словам, спустя несколько дней после процедуры введенный раствор мигрировал в левую сторону ее лица, что не только отразилось на внешности, но и привело к дефекту речи.