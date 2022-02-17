Девушка осталась с кривыми губами и дефектом речи после ботокса

Девушка показала последствия неудачного введения ботокса и предупредила зрителей об опасности этой процедуры. На ее видео в TikTok обратили внимание журналисты The Sun.

Никита Кимберли (Nikita Kimberly) рассказала, что изначально собиралась вводить в губы ботокс, чтобы отрегулировать мышцу на подбородке, которая немного деформировала ее улыбку. По словам героини материала, спустя несколько дней после процедуры введенный раствор мигрировал в левую сторону ее лица, что не только отразилось на внешности, но и привело к дефекту речи. Девушка начала шепелявить и осталась с кривым лицом.

«Как вы можете слышать, сейчас я шепелявлю, потому что во время разговора поневоле кусаю губу. Когда я улыбаюсь с открытым ртом, я выгляжу хорошо, но когда я разговариваю, все мое лицо искривляется. Раньше моя улыбка была более симметричной», — пояснила Кимберли и призвала подписчиков никогда не вводить ботокс.

Согласно информации издания, несколько месяцев спустя девушка вновь запечатлела свое лицо на камеру и показала, что искривление улыбки стало менее заметным.

Пользователи сети принялись обсуждать историю Кимберли в комментариях. «Убедитесь, что вы хорошо изучили особенности процедуры прежде, чем ее делать», «Я делаю ботокс уже много лет и никогда не сталкивалась с проблемами», «Мне страшно. Я только что сделала ботокс», «Он растворится со временем, не волнуйтесь!» — высказывались они.

В ноябре 2021 года девушка захотела омолодить лицо с помощью ботокса и обрела внешность старухи. 28-летняя Эйджей Банкер стала участницей реалити-шоу Love Island, где постоянно получала отказы в романтических отношениях от молодых людей. Девушка решила, что причина ее неудачи заключается в тонких морщинах под глазами, и потратила тысячу фунтов стерлингов (96 тысяч рублей) на инъекции филлера в щеки и губы.

