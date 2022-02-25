Володин заявил о похоронившем Минские соглашения Зеленском

Президент Украины Владимир Зеленский похоронил Минские соглашения, не сумев начать переговоры с главами Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом он заявил в свое Telegram-канале.

«Получив в наследство проблему Донбасса, так и не смог перешагнуть через себя и сесть за стол переговоров с главами ДНР и ЛНР. Что это? Гордыня, отсутствие политического опыта, безответственность? Зеленский был обязан вести диалог. Именно он похоронил Минские соглашения», — написал Володин.

Ранее он призвал граждан Украины не бояться военной операции в Донбассе, поскольку она направлена исключительно на демилитаризацию Украины. Володин добавил, что НАТО не следует решать вопрос безопасности своих участников за счет безопасности других. Он призвал США «остановиться».

24 февраля Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.