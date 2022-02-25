Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Володин заявил о похоронившем Минские соглашения Зеленском

Cпикер Госдумы Володин заявил, что Зеленский похоронил Минские соглашения

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский похоронил Минские соглашения, не сумев начать переговоры с главами Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом он заявил в свое Telegram-канале.

«Получив в наследство проблему Донбасса, так и не смог перешагнуть через себя и сесть за стол переговоров с главами ДНР и ЛНР. Что это? Гордыня, отсутствие политического опыта, безответственность? Зеленский был обязан вести диалог. Именно он похоронил Минские соглашения», — написал Володин.

Ранее он призвал граждан Украины не бояться военной операции в Донбассе, поскольку она направлена исключительно на демилитаризацию Украины. Володин добавил, что НАТО не следует решать вопрос безопасности своих участников за счет безопасности других. Он призвал США «остановиться».

24 февраля Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Макрон пообещал Украине помощь в размере 1,2 миллиарда евро и военную технику
ФСБ задержала при получении взятки начальника отдела ГИБДД на Сахалине
Канада запретила своим авиакомпаниям полеты над Украиной
Москвич рассказал о решении переехать из столицы в Нью-Джерси
Володин назвал главные ошибки Зеленского на посту президента Украины
Названо средство для крепкого сна даже после чашки кофе
В Абу-Даби представили систему связи 5G для военных
Россия пообещала ответить на санкции Японии
Анкара указала на право России вернуть флот при закрытии турецких проливов
В Совфеде процитировали басню Крылова в ответ на угрозы Британии
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.