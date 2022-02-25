Суд арестовал принимавшего экзамены за деньги начальника ГИБДД Приморья

Суд арестовал начальника ГИБДД Приморья Олега Зубакина, который принимал госэкзамены на водительские права за деньги. Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщает ТАСС.

Ранее у него была определена лишь мера процессуального принуждения — обязательство о явке.

По данным агентства, начальнику краевого УГИБДД вменяют получение взяток организованной группой. Следствие считает, что деньги за сдачу экзаменов — от 50 до 120 тысяч рублей — он получал через посредников с апреля 2016 по сентябрь 2021 года. На данный момент расследованы как минимум шесть эпизодов получения взяток. Известно, что у Зубакина в незаконной деятельности было по меньшей мере семь соучастников.

Дело Зубакина началось в сентябре 2021 года, когда был арестован бывший начальник межрегионального экзаменационного отдела ГИБДД Приморья. Тогда сообщалось, что дело было возбуждено в отношении этого полицейского и еще семи должностных и гражданских лиц. Одним из фигурантов и оказался Зубакин.