В отношении бывшего главы ГИБДД Приморья возбудили уголовное дело по взяткам

В отношении бывшего главы ГИБДД по Приморскому краю Олега Зубакина возбудили уголовное дело. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник.

По данным агентства, дело в отношении Зубакина заведено в результате расследования ранее возбужденного дела о взятках в межрайонном экзаменационном отделе (МЭО) краевого управления ГИБДД. Однако на данный момент неизвестно, по какой статье в деле проходит Зубакин. В Фрунзенском районном суде Владивостока агентству уточнили, что Зубакину определена мера процессуального принуждения — обязательство о явке.

В сентябре 2021 года Следственный комитет России (СКР) по Приморскому краю сообщал, что начальник МЭО краевого ГИБДД стал фигурантом уголовного дела. Следствие считает, что вместе с семью соучастниками подозреваемый получал взятки за успешную сдачу экзаменов на водительские права. Пятеро фигурантов этой схемы сейчас находится в изоляторе, остальные — под домашним арестом.

Ранее сообщалось, что генпрокуратура России потребовала конфисковать и обратить в доход государства имущество экс-главы ГИБДД Ставрополья на 83 миллиона рублей, в том числе и знаменитый в сети золотой унитаз.