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В Крыму призвали власти Украины объявить о капитуляции

Депутат Госдумы Шеремет призвал киевские власти объявить о капитуляции и сложить оружие

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал условия для установления мира на Украине. Для этого он призвал киевские власти объявить о капитуляции, а также сложить оружие. Об этом сообщает РИА Новости.

«Для установления мира на Украине киевскому режиму нужно выполнить два условия: объявить о капитуляции, а украинским военным и националистам сложить все оружие. Хватит прикрываться мирным населением. Дайте украинскому народу шанс на новую жизнь», — заявил политик.

Он также отметил, что каждый причастный к преступлениям и издевательствам над мирными гражданами на Украине, включая людей, приказавших убивать людей в Донбассе и Одессе, должен быть наказан за свои деяния.

Ранее постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов отверг намерения Москвы завоевать территорию Украины. Он подчеркнул, что в России и так достаточно площади, поэтому подобных планов не было никогда.

Марина Совина
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