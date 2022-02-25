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Постпред России отверг намерения Москвы завоевать территорию Украины

Постпред Чижов заявил, что территориальные завоевания на Украине не входили в планы РФ
Владимир Чижов

Владимир Чижов. Фото: Mission of Russia EU/ Globallookpress.com

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов в интервью новостному порталу Euractiv отверг намерения Москвы завоевать территорию Украины. Он подчеркнул, что в Российской Федерации и так достаточно площади, поэтому подобных планов не было никогда.

Дипломат, однако, указал, что Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) должны быть в границах Донецкой и Луганской областей.

«Территории Донецкой и Луганской народных республик будут фактически расширены, чтобы охватить все эти две "области"», — заявил Чижов.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении спецоперации в Донбассе. Украинский лидер Владимир Зеленский объявил о введении на Украине военного положения и разрыве дипломатических отношений с российской стороной.

Марина Совина
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