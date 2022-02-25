Минздрав Украины назвал число погибших в результате военных действий

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко назвал число погибших в результате военных действий в стране. В эфире телеканала 1+1 он сообщил, что погибли 57 человек, еще 169 получили ранения. Об этом сообщает ТАСС.

«По оперативной информации, которую мы получили от нашей экстренной медицинской помощи, уже есть 169 раненых и 57 летальных исходов», — сообщил Ляшко.

При этом, министр не смог назвать точное число жертв из числа военных и мирного населения. «Мы сейчас не делим военные и невоенные [потери] — это украинцы», — заявил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к гражданам сообщил, что за сутки погибли 137 украинцев, еще 316 человек ранены. Кроме того, он подписал указ о всеобщей мобилизации в стране «в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины». Он поручил провести мобилизацию за 90 дней.

24 февраля президент России Владимир Путин во время обращения к согражданам объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.