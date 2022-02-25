Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Минздрав Украины назвал число погибших в результате военных действий

Минздрав сообщил, что в результате военных действий погибли 57 украинцев, 169 ранены

Фото: Antonio Bronic / Reuters

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко назвал число погибших в результате военных действий в стране. В эфире телеканала 1+1 он сообщил, что погибли 57 человек, еще 169 получили ранения. Об этом сообщает ТАСС.

«По оперативной информации, которую мы получили от нашей экстренной медицинской помощи, уже есть 169 раненых и 57 летальных исходов», — сообщил Ляшко.

При этом, министр не смог назвать точное число жертв из числа военных и мирного населения. «Мы сейчас не делим военные и невоенные [потери] — это украинцы», — заявил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к гражданам сообщил, что за сутки погибли 137 украинцев, еще 316 человек ранены. Кроме того, он подписал указ о всеобщей мобилизации в стране «в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины». Он поручил провести мобилизацию за 90 дней.

24 февраля президент России Владимир Путин во время обращения к согражданам объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Российский посол предупредил США об ответе Москвы на высылку дипломата
Мадуро назвал США ответственными за эскалацию напряженности на Украине
Оценено значение позиции Китая по ситуации вокруг Украины для России
Хакеры объявили «кибервойну» России
США захотели расширить помощь Украине
Минздрав Украины назвал число погибших в результате военных действий
Зеленский заявил о бесстрашии перед Россией
Венесуэла осудила санкции против России
Мировая энергетика оказалась опаснее для природы на 70 процентов
Глава Всемирного банка заявил о готовности оказать помощь Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.