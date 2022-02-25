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Зеленский сообщил о гибели 137 украинцев за сутки

Президент Украины Зеленский заявил, что за сутки погибли 137 украинцев, еще 316 ранены
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за сутки погибли 137 украинцев, еще 316 человек ранены. Он заявил об этом в своем обращении, опубликованном в Telegram-канале.

Украинский лидер отметил, что остается в правительственном квартале в Киеве с другими представителями власти.

«По предварительным данным, к сожалению, мы потеряли за сегодня уже 137 наших героев, наших граждан, из них 10 офицеров. Ранены 316», — сказал президент.

Ранее Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации в стране «в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины». Он поручил провести мобилизацию за 90 дней.

24 февраля президент России Владимир Путин во время обращения к согражданам объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.

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Марина Совина
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