Чехия запретит рейсы российских авиакомпаний в страну

Чехия запретит полеты российских авиакомпаний в аэропорты страны с субботы, 26 февраля. Об этом сообщил министр транспорта республики Мартин Купка, пишет Idnes.

«Вот уже два дня Минтранс не выдает разрешения на нерегулярные рейсы для российских перевозчиков, а с полуночи сегодня вечером закрывает работу российских перевозчиков на территории Чехии», — заявил Купка на пресс-конференции в пятницу, 25 февраля.

Министр отметил, что меры коснутся в первую очередь тех перевозчиков, которые выполняли рейсы из Праги в Москву и Санкт-Петербург. В итоге Чехия закроет свое воздушное пространство для всех российских авиакомпаний.

25 февраля Росавиация ввела ограничение на использование воздушного пространства России для полетов воздушных судов, зарегистрированных в Великобритании или находящихся у лиц, связанных с королевством, включая транзитные рейсы. Так, данная мера была принята в качестве ответных шагов на недружественные решения Авиационных властей королевства в отношении России.