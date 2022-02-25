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В Минобороны заявили о блокировании Чернигова российскими военными

В Минобороны заявили, что ВС России завершили блокирование украинского Чернигова

Фото: Shutterstock

Подразделения Вооруженных сил (ВС) России к настоящему времени завершили блокирование украинского города Чернигов. Об этом в пятницу, 25 февраля, заявил «Ленте.ру» официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Как подчеркнули в оборонном ведомстве, российские военнослужащие принимают все необходимые меры, чтобы исключить жертвы среди мирных жителей. Других подробностей в министерстве не привели.

В то же время там добавили, что на данный момент подразделениям Луганской народной республики (ЛНР) удалось продвинуться на 12 километров на Северодонецком направлении. В свою очередь, войска Донецкой народной республики (ДНР) продвинулись на 11 километров в направлении Волновахи.

Ранее, 24 февраля, Конашенков отчитался о выходе российских войск к городу Херсон. В результате в Крым была восстановлена подача воды с территории Украины по Северо-Крымскому каналу.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу стране — по его словам, ответ будет незамедлительным.

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Варвара Кошечкина
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