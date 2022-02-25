Россиянам дали советы по обустройству маленькой кухни

Светлая мебель, обилие зеркальных поверхностей и подоконник в качестве столешницы смогут визуально расширить маленькое пространство. Такие советы по обустройству кухни небольшой площади дали основатели дизайн-студии iRoom Ольга Савченко и Сергей Трегубов, сообщает РИА Новости.

Эксперты отметили, что значительную долю жилого фонда в России по-прежнему занимают хрущевки, в которых площадь кухни составляет от 4,5 до 6 квадратных метров. В современных новостройках также часто можно встретить скромные по площади комнаты. Для решения этой проблемы дизайнеры предлагают выбирать светлую отделку и мебель, а оптимальным цветовым решением станут хромовые, светло-зеленые и голубые оттенки. «Главное — не использовать больше двух цветов», — напомнила Савченко.

Также визуально расширить пространство на пару квадратных метров можно за счет зеркал и глянцевых кухонных фасадов. Дизайнеры предлагают, например, оформить оконные откосы с помощью зеркал — такое решение создаст иллюзию отсутствия границ между помещением и улицей. В расширении пространства могут помочь и фальш-окна с изображением пейзажей.

Чтобы рационально распорядиться небольшой площадью, Трегубов посоветовал использовать подоконник в качестве столешницы, так как обычно у него подходящие размеры: 90 сантиметров в высоту и 30 сантиметров в ширину. Под подоконником при это этом можно разместить шкаф для посуды. Также эксперт напомнил о правиле треугольника, согласно которому доступ к плите, раковине и холодильнику должен быть одинаково комфортным.

Ранее в феврале дизайнер Аманда Альбрехт предупредила родителей о распространенной ошибке во время ремонта. По словам эксперта, лучше при оформлении комнаты не учитывать мнение ребенка и не прибегать к тематическим дизайнам, а выбрать что-то нейтральное и универсальное. По мнению Альбрехт, актуальность дизайна не должна зависеть от увлечений ребенка.