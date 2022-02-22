Названа дорогая ошибка родителей при ремонте детской

Дизайнер Аманда Альбрехт назвала ошибку, которую родители совершают во время ремонта детской комнаты. Специалистка опубликовала в TikTok видео, где посоветовала не учитывать интересы ребенка при оформлении его спальни.

«Дорогостоящая ошибка многих родителей — делать упор в дизайне детской на определенную тематику», — пояснила Альбрехт. Чтобы сэкономить, эксперт предложила оформлять комнату так, чтобы актуальность дизайна не зависела от увлечений ребенка. По словам специалистки, лучше выбирать нейтральные тона и универсальную мебель, которая прослужит многие годы. В ролике Альбрехт показала пример декорированной по этим правилам спальни с белым потолком, черной стеной и мебелью в тон.

Многие пользователи сети не согласились с мнением дизайнера. По мнению некоторых, позволять детям оформлять комнату самостоятельно — не ошибка. Родители отметили, что иначе новый дизайн спальни не принесет ребенку радости.

В январе интернет-магазин «ВсеИнструменты.ру» назвал главные страхи россиян при ремонте квартир. Опрос показал, что 86 процентов жителей страны испытывают стресс из-за мыслей о ремонте. 46 процентов из них переживают из-за слишком дорогих строительных материалов, а 39 — из-за качества и цены услуг строительной бригады.