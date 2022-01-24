Названы главные страхи россиян при ремонте квартир

Жителей России, затеявших ремонт в квартирах, сильнее всего пугают стоимость материалов и риск столкнуться с недобросовестными рабочими. Главные страхи россиян при изменении интерьера назвали в интернет-магазине «ВсеИнструменты.ру», пишет РИА Новости.

Специалисты компании провели опрос и выяснили, что тревогу от мыслей о предстоящем ремонте испытывают 86 процентов россиян, причем для мужчин такая реакция более характерна, чем для женщин, — 92 процента против 77 процентов. Беспокойство большинства опрошенных (46 процентов) было связано с ценами на строительные и отделочные материалы. 39 процентов опасаются, что слишком дорогими окажутся услуги строительной бригады.

Около 30 процентов россиян боятся, что ремонт затянется надолго, а еще 30 процентов респондентов тревожит обман со стороны рабочих. Столько же опрошенных опасаются жить в некомфортных условиях во время ремонта. Среди других страхов россиян аналитики назвали возможные ссоры в семье или с соседями, некачественный результат работ, неудачный дизайн-проект и риск аварий.

Однако более 90 процентов завершивших ремонт респондентов признались, что их страхи оправдались. В 40 процентах случаев итоговая стоимость работ значительно выходила за пределы первоначальной сметы. У более 38 процентов опрошенных ремонт затянулся, а с недобросовестными стройбригадами и низким качеством работ столкнулись 18 и 17 процентов соответственно. Около 14 процентов поссорились с соседями, а 12 процентов — с семьей. Еще 13 процентов россиян разочаровались в выбранном дизайне, а пять процентов респондентов пережили потоп в квартире со свежим ремонтом.

Ранее дизайнеры объяснили мрачный ремонт в российских квартирах проблемами со вкусом у собственников жилья. Среди причин эксперты назвали массовый спрос в стране на предметы интерьера, сильно отличающиеся от того, что можно увидеть на европейских выставках мебели.