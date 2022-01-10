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Мрачный ремонт в квартирах объяснили проблемами со вкусом у россиян

Дизайнер и риелтор Елена Бартель объяснила мрачный ремонт в квартирах вкусом россиян

Фото: Unsplash

У россиян есть проблемы со вкусом при ремонте и обстановке квартир. Так дизайнер жилых помещений и риелтор Елена Бартель объяснила, почему квартиры в России выглядят мрачными после ремонта, в отличие от проектов на рынках недвижимости за рубежом. Как сообщила эксперт порталу NEWS.ru, в стране популярен стиль «дорого-богато».

«Это не болезнь, это боль», — заявила Бартель. Она отметила разницу между ассортиментом магазинов в России и за границей. Среди причин она назвала массовый спрос в стране на предметы интерьера, сильно отличающиеся от того, что можно увидеть на европейских выставках мебели.

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Бартель объяснила, что внешний вид квартиры после ремонта зависит прежде всего от предпочтений заказчика. По ее словам, многие клиенты просят «сделать дешево, быстро и как-нибудь». Дизайнеры при этом тоже стремятся доделать проект в кратчайшие сроки и продать его, а дальнейшая реализация их уже не волнует. «Клиенты покупают проект и начинают сами его реализовывать — покупая дешевые материалы, делая цветовой диссонанс. И вот если с темными цветами не использовать много света — возникает вот эта "пещера"», — рассказала риелтор.

В декабре 2021 года стало известно, что ради экономии на ремонте жительница Тюмени вышла замуж за гражданина Азербайджана. Фиктивный брак должен был помочь мужчине получить разрешение на временное проживание в стране, в то время как женщина получала бесплатный ремонт. Правоохранительные органы посчитали такой брак недействительным.

Нина Ташевская
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