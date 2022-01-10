Мрачный ремонт в квартирах объяснили проблемами со вкусом у россиян

У россиян есть проблемы со вкусом при ремонте и обстановке квартир. Так дизайнер жилых помещений и риелтор Елена Бартель объяснила, почему квартиры в России выглядят мрачными после ремонта, в отличие от проектов на рынках недвижимости за рубежом. Как сообщила эксперт порталу NEWS.ru, в стране популярен стиль «дорого-богато».

«Это не болезнь, это боль», — заявила Бартель. Она отметила разницу между ассортиментом магазинов в России и за границей. Среди причин она назвала массовый спрос в стране на предметы интерьера, сильно отличающиеся от того, что можно увидеть на европейских выставках мебели.

Бартель объяснила, что внешний вид квартиры после ремонта зависит прежде всего от предпочтений заказчика. По ее словам, многие клиенты просят «сделать дешево, быстро и как-нибудь». Дизайнеры при этом тоже стремятся доделать проект в кратчайшие сроки и продать его, а дальнейшая реализация их уже не волнует. «Клиенты покупают проект и начинают сами его реализовывать — покупая дешевые материалы, делая цветовой диссонанс. И вот если с темными цветами не использовать много света — возникает вот эта "пещера"», — рассказала риелтор.

В декабре 2021 года стало известно, что ради экономии на ремонте жительница Тюмени вышла замуж за гражданина Азербайджана. Фиктивный брак должен был помочь мужчине получить разрешение на временное проживание в стране, в то время как женщина получала бесплатный ремонт. Правоохранительные органы посчитали такой брак недействительным.