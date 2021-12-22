Россиянка вышла замуж за мигранта ради бесплатного ремонта

Жительница Тюмени вышла замуж за мигранта из Азербайджана по договоренности. Таким образом россиянка должна была помочь мужчине получить разрешение на временное проживание в стране. Правоохранительные органы посчитали брак недействительным, сообщает издание «Наш город» со ссылкой на пресс-службу судебной системы Тюменской области.

По данным прокуратуры, 24-летний мигрант предложил 32-летней россиянке заключить брак — в обмен на получение разрешения мужчина пообещал бесплатно отремонтировать квартиру фиктивной супруги и помогать ей финансово. Собственница жилья согласилась. Однако прокуратура Калининского округа подала иск в суд и потребовала признать брак недействительным.

В итоге суд удовлетворил иск правоохранительных органов. Брак признали недействительным, а актовую запись о нем вскоре аннулируют. На данный момент решение суда не вступило в законную силу.

В октябре стало известно, что хозяйка одной из квартир в поселке Рогово в Троицком и Новомосковском округах Москвы за три года прописала сотни граждан из южных регионов России. За свои услуги женщина брала от 25 до 30 тысяч рублей. Общая сумма полученных средств за фиктивную регистрацию составила не менее 14 миллионов рублей.