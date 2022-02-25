Зеленский предрек диалог о прекращении боевых действий между Россией и Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский предрек диалог о прекращении боевых действий между Москвой и Киевом. Он заявил об этом в видеообращении, которое опубликовано в его Telegram-канале.

Украинский лидер отметил, что рано или поздно начнется диалог между Россией и Украиной о прекращении боевых действий.

Ранее Зеленский заявил, что Киев не боится обсуждать с Россией вопрос о нейтральном статусе Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.