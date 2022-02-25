Президент Украины Владимир Зеленский заявил о бесстрашии перед Россией. Он высказал мнение в обращении, которое опубликовано в его Telegram-канале.

В видеообращении украинский лидер отметил, что страна не боится обсуждать с Россией вопрос о нейтральном статусе Украины.

«Сегодня мы слышали из Москвы, что они хотят говорить о нейтральном статусе Украины... Мы не боимся России, мы не боимся говорить с Россией, мы не боимся говорить про все, про гарантии безопасности для нашего государства, не боимся говорить про нейтральный статус», — сказал Зеленский.

Ранее профессор МГИМО и программный директор международного клуба «Валдай» Олег Барабанов в интервью «Ленте.ру» заявил, что российские позиции — нерасширение НАТО на Украину, демилитаризация Украины и ее нейтральный статус. Решение этих вопросов (если переговорный процесс состоится) зависит от результатов и продолжительности военной операции, отметил профессор.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он отметил, что причиной для этого стали просьбы о помощи со стороны глав Луганской и Донецкой народных республик.