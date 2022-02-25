Российская сеть магазинов электроники подняла цены из-за высокого спроса

Российская сеть магазинов электроники и бытовой техники DNS столкнулась с высоким спросом среди покупателей и подняла цены на 30 процентов. Об этом сообщил глава компании Дмитрий Алексеев в своем Telegram-канале.

«Вчера мы в одночасье столкнулись с проблемой, что вся наша деятельность превратилась в распределение дефицита. Возник ажиотажный спрос, появились сбои в работе сайта (...) Я понимаю, что цены в магазинах вызывают раздражение, как и цифры на табло с курсами валют. Но такова реальность», — объяснил Алексеев. Он добавил, что продажи ретейлера выросли почти вдвое, поэтому нельзя исключать дальнейший рост цен.

О подорожании электроники сообщают и другие участники рынка. В разговоре с «Известями» источник, близкий к одному из онлайн-ретейлеров, заявил, что часть поставщиков электронных компонентов уже объявила об ограничениях поставок и пересмотре цен. По прогнозам собеседника газеты, можно ожидать роста на детали в размере 10–30 процентов.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, что в связи с изменением курса доллара ряд торговых сетей подняли цены на 15–30 процентов. Ресурс iPhones.ru и онлайн-маркетплейс Ozon сообщили, что наиболее сильный спрос и подорожание наблюдаются в отношении продукции Apple, прежде всего iPhone.

После начала военной операции России в Донбассе США решили ужесточили ограничения на экспорт микроэлектроники в страну. Американский Минторг ввел новые требования по лицензированию в рамках экспортного контроля. Новые правила также коснутся поставщиков телекоммуникационного оборудования, авионики и деталей для воздушных судов.