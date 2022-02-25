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США ужесточили ограничения на экспорт микроэлектроники в Россию

Минфин США ужесточил ограничения на экспорт микроэлектроники в Россию

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Минторг США ужесточает ограничения на экспорт микроэлектроники, телекоммуникационного оборудования, авионики и деталей для воздушных судов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно документу, американский Минторг вводит новые требования по лицензированию в рамках экспортного контроля. Они также включают датчики, навигационное оборудование, морское оборудование и компоненты для воздушных судов с использованием американских технологий.

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Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон введет дополнительные санкции и экспортные ограничения против России. В частности, власти США расширили санкции в отношении российского государственного долга. Под ограничения попали сделки с долговыми обязательствами со сроком погашения более 14 дней.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом он сообщил во время обращения к согражданам. Путин также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.

Марина Совина
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