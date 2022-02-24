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США расширили санкции против госдолга России

США расширили санкции против госдолга России на облигации со сроком 14 дней

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Власти США расширили санкции в отношении российского государственного долга. Под ограничения попали сделки с долговыми обязательствами со сроком погашения более 14 дней. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщил американский Минфин, указ запрещает проведение транзакций и сделок гражданами США или на территории США, связанных с облигациями со сроком погашения более 14 дней и на акционерный капитал государственных корпораций. В Вашингтоне полагают, что эта мера должна ограничить возможности по финансированию военной операции России в Донбассе.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон введет дополнительные санкции и экспортные ограничения против России. «Это обойдется дорого российской экономике», — сказал он.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом он сообщил во время обращения к согражданам. Путин также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.

Марина Совина
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