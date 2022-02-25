Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Звезда «Дома-2» показала новую квартиру в Петербурге

Экс-участница «Дома-2» Екатерина Колисниченко купила в ипотеку жилье в Санкт-Петербурге

Фото: @kolisnichenko_official

Звезда реалити-шоу «Дом-2» Екатерина Колисниченко приобрела в ипотеку квартиру в Санкт-Петербурге. Новое жилье экс-участница телепроекта показала подписчикам в своем Instagram-аккаунте.

Блогерша отметила, что речь идет о «двушке» площадью 60 квадратных метров на высоком этаже. Стоимость покупки и сумму жилищного кредита Колисниченко не уточнила, но рассказала, что в качестве первоначального взноса отдала банку четыре миллиона рублей.

Материалы по теме:
Нам чужого надо. Россияне все чаще выбирают съемные квартиры. Почему в 2022 году им придется платить за них еще больше?
Нам чужого надо.Россияне все чаще выбирают съемные квартиры. Почему в 2022 году им придется платить за них еще больше?
7 января
К падению готова. Москве предрекли снижение цен на квартиры. Когда в столице начнется распродажа жилья?
К падению готова.Москве предрекли снижение цен на квартиры. Когда в столице начнется распродажа жилья?
2 февраля

Бывшая участница «Дома-2» также провела экскурсию по новому дому. Жилье оформлено в светлых тонах. На просторной кухне уже установлен гарнитур, а из гостиной можно попасть на балкон с теплым полом. В квартире также есть ванная комната с душевой кабиной и спальня с большой кроватью и зоной для работы. Колисниченко заявила, что в интерьере ей не нравятся рыжие полы — в дальнейшем она хочет заменить их на светлые.

Ранее также участвовавшие в «Доме-2» Ирина Пинчук и Арай Чобанян показали новую квартиру в Москве. В своих соцсетях пара показала одну из комнат будущего дома. Помещение просторное и светлое, но пока непригодное для жилья — Ирине и Араю предстоит сделать ремонт перед переездом.

«Лента добра» в Telegram приносит счастье и возвращает веру в человечество. Подписывайся!
Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Роскомнадзор объявил о частичном ограничении доступа к Facebook
Журова оценила призыв МОК отказаться от флагов России и Белоруссии на турнирах
Звезда «Дома-2» показала новую квартиру в Петербурге
В центре Гамалеи прокомментировали прекращение сотрудничества с Италией
Курс биткоина резко вырос
Суд арестовал бросившую в полицейских коктейль Молотова россиянку
Россию отстранили от участия в «Евровидении»
Захарова предупредила о «предметной реакции» в ответ на атаки на российские СМИ
Крупная российская авиакомпания отменит все рейсы в Европу
Раскрыты детали новой подписки PlayStation
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.