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Звезда «Дома-2» показала новую квартиру в Москве

Экс-участница «Дома-2» Ирина Пинчук купила квартиру в Москве

Кадр: @pinchuklife

Звезды «Дома-2» Ирина Пинчук и Арай Чобанян купили квартиру в Москве. Экс-участница реалити-шоу рассказала о недвижимости в своем Instagram-аккаунте.

Пинчук опубликовала видео из новой квартиры в сторис, показав одну из комнат. Помещение просторное и светлое, но пока непригодное для жилья — Ирине и Араю предстоит сделать ремонт перед переездом. Пара планирует начать работу над своим будущим домом в ближайшее время.

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«Я осуществила главную мечту! До сих пор не могу в это поверить. Огромная квартира с панорамными окнами теперь моя. Принимаю поздравления», — прокомментировала покупку квартиры Пинчук. Неизвестно, сколько звезды реалити-шоу заплатили за объект.

В январе бывшая участница «Дома-2» Юлия Ефременкова рассказала о трудностях, с которыми столкнулась при покупке квартиры в столице России. Звезда приобрела новое жилье за 15 миллионов рублей в конце 2021 года. По словам Ефременковой, сделка не раз срывалась, так как банки не хотели выдавать ей кредит из-за отказа от предыдущей покупки недвижимости.

Александра Качан
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