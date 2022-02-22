Звезда «Дома-2» показала новую квартиру в Москве

Звезды «Дома-2» Ирина Пинчук и Арай Чобанян купили квартиру в Москве. Экс-участница реалити-шоу рассказала о недвижимости в своем Instagram-аккаунте.

Пинчук опубликовала видео из новой квартиры в сторис, показав одну из комнат. Помещение просторное и светлое, но пока непригодное для жилья — Ирине и Араю предстоит сделать ремонт перед переездом. Пара планирует начать работу над своим будущим домом в ближайшее время.

«Я осуществила главную мечту! До сих пор не могу в это поверить. Огромная квартира с панорамными окнами теперь моя. Принимаю поздравления», — прокомментировала покупку квартиры Пинчук. Неизвестно, сколько звезды реалити-шоу заплатили за объект.

В январе бывшая участница «Дома-2» Юлия Ефременкова рассказала о трудностях, с которыми столкнулась при покупке квартиры в столице России. Звезда приобрела новое жилье за 15 миллионов рублей в конце 2021 года. По словам Ефременковой, сделка не раз срывалась, так как банки не хотели выдавать ей кредит из-за отказа от предыдущей покупки недвижимости.