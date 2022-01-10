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Звезда «Дома-2» рассказала о трудностях при покупке квартиры в Москве

Бывшей участнице «Дома-2» Юлии Ефременковой не сразу одобрили ипотеку в Москве
Юлия Ефременкова

Юлия Ефременкова. Фото: @efremenkovvvva

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Юлия Ефременкова столкнулась с трудностями при покупке квартиры в Москве. По словам звезды скандальной телепередачи, ей не сразу одобрили ипотеку на недвижимость. Об этом Ефременкова рассказала в своем Instagram-аккаунте.

Квартиру площадью 72 квадратных метра звезда «Дома-2» приобрела перед Новым годом. По данным издания Starhit, примерная стоимость подобного жилья — 15 миллионов рублей.

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В публикации Юлия призналась, что сделка несколько раз срывалась — ни один банк не хотел выдавать ей ипотеку из-за отказа от предыдущей покупки недвижимости. Однако в начале декабря ипотеку все-таки одобрили. «Я была в шоке, и мы заново приступили к поиску квартиры», — поделилась Ефременкова.

Экс-участница реалити-шоу отметила, что давно смотрела на эту квартиру, но она стоила дороже запланированной суммы. Тем не менее Ефременкова приехала на просмотр недвижимости и поняла, что хочет там жить. «Когда я уехала на ретрит, 25 декабря мне пришло сообщение, что я стала собственницей. Чудеса это, волшебство или моя колоссальная и безумная вера в себя и желание купить квартиру — можно называть это как угодно, это неважно, главное — теперь у меня есть своя квартира!!!» — написала Ефременкова в Instagram.

Ранее звезда «Дома-2» Влад Кадони оформил ипотеку на дом. Бывший участник и один из ведущих реалити-шоу продал квартиру с ремонтом и приобрел участок, где возведены только стены из кирпича и крыша. По словам Кадони, он осознанно пошел на риски, которые подразумевают строительство и содержание частного дома.

Нина Ташевская
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